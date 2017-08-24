（中央社記者姜遠珍首爾2017年8月24日專電）南韓陸軍18日在江原道進行K-9自行火砲射擊訓練時發生爆炸，造成2人罹難、5人受傷，南韓各界紛紛伸出援手，南韓女演員李英愛的愛心捐款也不落人後。



南韓「亞洲經濟」今天報導，南韓陸軍23日透露，曾演出韓劇「大長今」和「師任堂：光之日記」的女演員李英愛，21日透過陸軍士官學校發展基金會捐款，並要求代替她向罹難者表示哀悼，以及對受傷士兵及其家人表示慰問。



報導指出，身為龍鳳雙胞胎媽媽的李英愛，聽到李上士殉職，留下一名18個月大孩子的消息後，決定奉獻愛心。李英愛表示，願資助全額學費，直到李上士之子大學畢業。



據報導，南韓陸軍強調，感謝個人或企業的捐款。陸軍將盡全力為殉職或受傷士兵提供最好的禮遇與援助。