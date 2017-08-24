2016年恐攻罹難者 西歐占比其實不到1%中央社 (2017-08-24 13:22)
（中央社巴黎2017年8月23日綜合外電報導）根據最新統計，2016年因恐攻喪生的3萬4676人中，位於西歐地區的人數占比其實不到1%，整體恐攻次數占比也只有2% 。
由美國馬里蘭大學（University of Maryland）維護的全球恐怖主義資料庫（Global Terrorism Database）顯示，中東與北非才是去年極端暴力首當其衝的地區。
法新社報導，在法國、英國與包括西班牙的其他歐洲國家陸續爆發流血屠殺事件後，這項統計提供一個不同的觀點。西班牙警方仍在調查上週攻擊事件背後的恐怖分子集團。
根據這項統計，西歐2016年269起恐攻次數，僅占全部1萬3488起的2%，西歐238名恐攻罹難人數，也僅占整體3萬4676名罹難者的不到1%。
對照起來，北非與中東有高達1萬9121人在恐攻中喪生，占整體的55%。
根據統計，2016年最致命的11場攻擊事件，伊拉克就碰到9起，且每一場都是伊斯蘭國（IS）所犯下。
最致命的一場攻擊也發生在伊拉克，自殺炸彈客在巴格達購物中心外引爆卡車上的爆裂物，奪走至少382人性命。
IS是2016年最致命團體，其「核心」特工執行超過1400起殘暴攻擊，造成1萬1700人喪生，包括攻擊者。
儘管西歐所受的恐攻數占比低，但這項研究留意到，以汽車作為殺人工具的現象，在西歐特別突出。
報告指出，「雖然這類手法並不新，但這類攻擊的頻率與殺傷力都明顯提升」。（譯者：中央社許湘欣）
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