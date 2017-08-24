（中央社記者邱國強北京2017年8月24日電）印度媒體報導，中印部隊日前在班公湖（Pangong Lake）邊界互擲石塊後，印度政府隨即批准在附近興建公路。最近地點距班公湖僅20公里，目的在確保印度邊防部隊在當地的優勢。



印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這條公路連接印度馬爾斯米克拉（Marsimik La）與熱泉（Hot Spring）兩地，全長僅32公里，但海拔高度達5679公尺，是全球最高的車行公路之一。



印度內政部官員對此表示，印度國防部轄下的邊防道路組織已接管這項工程，準備建設這條公路，工程費用約12億盧比（新台幣約5.7億元）。



印度快報指出，當地位處高山地區，缺乏道路。修建這段公路可將偏遠地區的印度部隊，與拉達克（Ladakh）東部地區連接起來，以確保印度邊防部隊在當地的優勢。



印度內政部消息人士表示，這條公路是「中印實際控制線公路第一期計劃」的一部分，是由印度邊境警察部隊倡議，這項計劃還包含另外73條公路。這些公路原訂2012至2013年完工，但受限於氣候及地形，工期拖延至今。