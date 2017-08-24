中韓建交25週年 雙方高舉分歧中合作中央社 (2017-08-24 13:11)
（中央社台北2017年8月24日電）今天是中國大陸與南韓建交25週年，新華社報導，中國國家主席習近平向南韓總統文在寅致賀電時說，「願同你一道努力，鞏固政治互信，妥善處理分歧。」
報導引述習近平表示，中韓建交25年來，在雙方共同努力下，兩國關係不斷發展，為兩國人民帶來了實實在在的福祉，也為地區和平與發展作出了積極貢獻，有關成果值得珍視。
習近平說，「我高度重視中韓關係，願同你一道努力，鞏固政治互信，妥善處理分歧，推動中韓關係穩定健康發展。」
韓聯社中文版報導，文在寅在賀電中指出，韓中兩國建交25年來在各個領域取得了突飛猛進的發展。一直以來，兩國政府和人民緊密溝通，增進交流，加強合作，深化理解，加深互信，在此基礎上，韓中關係變得更加成熟。
文在寅說，「我高度重視韓中關係，韓方願同中方一道努力，將韓中關係發展成為實質性戰略合作夥伴關係，實現韓中兩國共同繁榮，為包括韓半島在內的東北亞乃至全球的和平與發展作貢獻。」
中韓關係由於南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），時起爭議。
韓國駐中國大使金章洙22日接受韓聯社書面採訪時表示，兩國關係從去年開始因薩德問題陷入困境。韓國新政府成立後，改善關係的基礎正在形成。兩國領導人在會談上商定加強高層對話，就兩國有分歧的領域進行坦率溝通，今後兩國政府和各界應擴大對話與交流。
金章洙表示，關於薩德，韓國政府及駐中國大使館一貫堅持把國家利益和國家安全放在首位的原則，不斷與中方溝通，努力提高相互理解。
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