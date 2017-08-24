巴西政府廢除一項國家森林保護政策，將把亞馬遜雨林一片廣達四萬六千平方公里的地區，開放採礦。那個區域據信蘊藏著豐富的金礦。



巴西當局強調，區域內九個特別保護區和原住民的土地，會繼續列入保護，不過環保人士說，週邊都開放採礦了，保護區很難維護。



世界自然基金會說，巴西開保育倒車，損失的將不只是林地，它也將破壞水資源、傷害生態多元化，並且因為土地爭奪，而引發衝突。



巴西在野黨議員說，這將是半個世紀來，亞馬遜雨林的最大浩劫，而兇手是巴西政府。



