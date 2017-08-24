史前館卑南遺址公園26日邀您一同智慧暢遊 前200名加碼贈送彩繪陶偶∼中央社 (2017-08-24 11:08)
史前館卑南遺址公園26日邀您一同智慧暢遊 前200名加碼贈送彩繪陶偶∼
(中央社訊息服務20170824 11:08:28)文化部所屬國立臺灣史前文化博物館卑南遺址公園26日（六）起啟用智慧型電子票券通關系統，民眾當日可於智慧票券線上系統購買『0元快速通關優惠票』入園參觀，前200名民眾還贈送限量彩繪陶偶1隻，史前館邀請親子共遊卑南遺址公園，體驗QRCODE電子通關，智慧暢遊穿越古今。洽詢電話：089-233466*219
史前館康樂本館105年底推出智慧型電子票券通關系統，卑南遺址公園亦於106年8月建構完成。史前館李玉芬館長表示，電子智慧票券系統推出後，民眾可先於網上預約購買門票，不僅能達到無紙環保之成效，到館（公園）即可快速通關，也能省下民眾排隊購票時間。此外，史前館電子票券系統更不定期推出優惠套裝行程，讓民眾同時也可省下荷包。
史前館（含卑南遺址公園）智慧電子票券系統106年8月起同步上線，遊客透過個人手機或電腦，先至http://eticket.nmp.gov.tw智慧電子票券網站購買門票，即可於通關閘門掃描QR code入館參觀，節省現場購票排隊等候時間。
訊息來源：文化部
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