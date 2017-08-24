遠東科大棒球隊移地訓 「開光點眼」



(中央社訊息服務20170824 10:45:38)一向與韓國棒球界有好交情的遠東科技大學棒球隊，8月28日到9月3日將再度赴韓國仁川做移地訓練。遠東科大體育教學中心主任陳彥君以「開光點眼」來形容移地訓練的功效。他表示學校願意花費補助這麼大筆經費，讓球員遠赴韓國訓練，就是要提高球員的眼界，同時讓訓練成果展現在成績上，而棒球隊也不負眾望，也許球員資質不如其他名校，但總能以後天努力及正確態度來面對，因此這些年戰績有目共睹，能夠在競爭激烈的大專甲組棒球隊屹立不搖。陳主任還趁世大運在台北舉行，特別北上取經，他勉勵球員努力，有朝一日能在棒壇發光發熱，學校絕對會將他的名號及肖像高掛在棒球場看板，這將是多麼光榮的一件事。



遠東科大校長王元仁親自授旗予新任隊長潘俊宇，祝福球隊移地訓順利成功，對棒球隊平時努力練球，比賽時的拼勁讚賞有加，更對球員在學校有重大慶典或活動時，能充當嚮導、交通指揮、接待人員，期許球員出國就代表國家與學校，行為舉止要能繼承前幾屆學長品德至上的優良傳統。



此次移地訓將由主任陳彥君、總教練湯登凱、教練蔡士勤、賴浩鈞率25名棒球隊員前往，包括5位三朝元老，隊長右外野潘俊宇、中外野李千賢、二壘陳浩瑋、左外野曾子豪、捕手李昱德等主力選手，更為培育新一代左右護法，帶上剛經由運動績優入校的育民工家右投葉祐成及成德高中左投張智家，葉祐成最快球速可達140公里，令人期待成為主戰投手。兩人對一入校就能受到教練團的青睞感到非常興奮，尤其能隨隊到韓國移訓，期待成為自身棒球生涯的一大轉捩點，能夠脫胎換骨，承繼球隊先發投手的空缺。



總教練湯登凱透露，此行將與奈克森二軍、仁荷大學、成均館大學進行交流賽，吸取韓國球隊的優點。







訊息來源：遠東科技大學



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