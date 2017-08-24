開平餐飲學生獻新意 養生堅果月餅譜寫中秋團圓情



(中央社訊息服務20170824 10:37:21)泰國餐飲學校總監讚美味 「飛月8」禮盒即日起限量預購開賣



中秋慶團圓，佳節將至，每年的開平餐飲的年輕學生都會推出獨一無二的月餅禮盒，將所學化為滿滿的心意傳遞給大眾，今年108年班的月餅專班學生推出的「飛月8」禮盒，即日起在開平餐飲主廚之家限量預購，因顧念到素食者需求及養生風潮，今年特別推出全奶蛋素，且都添加各種不同的堅果，在增加口感變化的同時，嘗來也更加健康。而美味的月餅也讓來台參訪的泰國餐飲學校The V School總監Patcharee Panaram直呼好吃，也想下單將屬於台灣人的節慶美味帶回給家人品賞。



今年共有20名開平高一學生經志願甄選加入月餅專班培訓，利用放學後及暑假期間在專業烘焙教學主廚的指導下，聯手研發推出開平餐飲「飛月8」月餅禮盒，因此每年的口味都各有特色，像今年在每款都添入不同堅果，土鳳梨蔓越莓加了腰果、桂花核桃有核桃、棗泥酪仁加了松子，而香菇豆沙不只加杏仁，還結合市面上少見的無花果干，嘗來更加脆口；更特別的是全部都是奶蛋素口味，如不使用蛋黃選擇起司製作的酪仁代替，餅皮則採用起源於日本桃山的桃山餅皮，口感比起廣式餅皮更加細膩且少油少糖，不但素食者可安心食用，也能降低膽固醇的負擔，兼具美味與健康。



不單口味上頗有巧思，月餅班學生在行銷設計上也添加了許多創意與想法，「飛月8」結合了學生對自我的期許「勇敢飛翔天際突破自己」，以及寄予中秋月圓闔家團圓美意，並期許透過美味月餅的傳遞，能夠飛越遙遠的距離，將滿滿的祝福與心意傳遞至所有人的手中、心裡。月餅班學生執行長廖苡岑表示：「會想爭取執行長職位，是希望能挑戰不同階段的自己。透過月餅班專案，我也能學習到如何帶領一個團隊，並學習到如何去站在領導者的角度，去看待及處理組員、師長間不同的意見，也希望藉由自己的力量帶領團隊一同成長往前。」



開平餐飲順應節慶而發展出的餐飲教學行之有年，是獨創的PTS（分段主題社會化）教學法實踐的一環，因此每年暑假期間都為即將到來的中秋節檔期開設「月餅專班」，讓學生學習從主題企劃、執行到行銷包裝的完整歷程，烘焙師傅也帶著學生發想口味、研發配方，並透過試吃和問卷調查了解客群需求而進行調整，讓學生不只能學到扎實的技術和經驗，同時也能學習主題企劃、整合資源和宣傳行銷策略，充分與業界實況結合，培育符合未來社會所需之能力。「飛月8」月餅禮盒即日起於開平餐飲主廚之家中、西餐廳，以及中點教學餐廳限量預購中，一盒八入，共四種口味，原價450元，9月16日前優惠價399元，洽詢電話(02)2784-9755。



訊息來源：台北市私立開平餐飲學校



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219184.aspx