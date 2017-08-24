中東中亞買主大集合！貿協助業者搶攻一帶一路商機



(中央社訊息服務20170824 10:36:00)為協助我國業者擴大對新興市場出口規模，外貿協會特鎖定油元商機豐厚的中東以及富藏一帶一路商機的中亞市場，首度集合兩地區共邀請19位買主來臺採購，21日於世貿一館舉行「中東、中亞商機日」，與我國94家廠商進行218場次洽談，盛況空前，並促成潛在商機1,575萬美元。



中東中亞地區為絲綢之路海陸兩線的交匯點，被視為「一帶一路」重要節點，係國內業者寄予厚望的市場。其中，中亞內需市場潛力龐大，帶動經濟成長，亞洲開發銀行（ADB）上修2017年預估經濟成長率至3.2%。蘊藏豐富、致力發展工業化的中東尤以2016年解禁的伊朗經濟發展最強勁，2017年經濟成長率預測達5.2%，傲視群雄。



此次買主業別包含機械、石化、建材五金、電力電機、汙水處理、照明、資通訊電子、醫療器材、扣件、安全監控、自動化、綠能產品、鋼鐵金屬、工具機、食品、美妝、衛浴用品、布料等，分別從卡達、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、吉爾吉斯、哈薩克、科威特、塔吉克共和國等地遠道而來。



來自伊朗的買主Jahan Tejarat Zarin Foolad Sooren表示，此次來臺採購的收穫十分巨大，在整整一天的洽談中與多家臺灣供應商建立合作管道，不僅對公司業務有助益，也對臺灣豐富多元的科技有進一步的瞭解，未來將導入更多臺灣的產品到伊朗。



科威特買主Top Rock Co.長期對亞洲其他國家供應商採購鋁門窗類產品達15年，但特別激賞臺廠品質，因此此行擬對臺直接採購，並對洽談會中3家供應商有強烈合作意願。



專營工業用手推車的臺灣業者Dony Trolley外銷歐美多年，對開發中東市場有興趣，今年除參加杜拜醫療展，特別來到中東、中亞商機日會場一網打盡潛在買主，並計畫在杜拜育成中心成立辦公室，希望藉助貿協該項服務深耕該市場。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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