台灣經貿網帶老店轉型 電商課程助我商數位升級



(中央社訊息服務20170824 10:27:49)外貿協會台灣經貿網於今(23)日舉辦「電商達人行銷系列課程：系列五─老店轉型新電商」，課程以台灣中小企業關切的「數位轉型」為主題，特別邀請台大商研所教授陳文華和貳伍零壹設計行銷公司創辦人陳郁翔擔任講師，講授台灣企業進行數位轉型的挑戰與機會，共計近90位業者出席。



外貿協會網路行銷中心主任李惠玲分享，微軟今(2017)年3月發表的《亞洲數位轉型研究調查報告》中發現，亞太企業領導者超過8成認為數位轉型是必要的，其中有29%的企業已啟動數位轉型，但台灣目前僅23%企業啟動，略為低於亞太地區的平均水準。李惠玲表示，數位轉型勢在必行，企業主的決心及完整的策略規劃是成功關鍵，並鼓勵我商善用數位科技及電商平台洞察世界潮流，創造新的企業成長機會。



台大商研所教授陳文華長期鑽研電子商務領域，以Fin Tech、互聯網金融科技為研究主題，並輔導許多企業轉型，課程以數位轉型的必要性為主軸，分享數位時代下的全新生態體系，並從成功案例看企業應具備的策略思維。



貳伍零壹設計行銷公司創辦人陳郁翔則曾於2015年獲蔡英文總統頒獎，獲選為在地希望百大商家，成功將傳統產業與青年創業結合，為傳統產業數位轉型的成功楷模。他以幽默風趣的風格分享自己的青年創業經驗，大方分享成功關鍵是創新思考和行銷策略。



由經濟部國際貿易局責成外貿協會建置的國際級B2B電商平台—台灣經貿網旨在協助台灣廠商運用網路推廣貿易，強化競爭力。每年都因應最新的數位趨勢辦理推廣課程，9月份將以「大數據應用」為主題，推出「電商達人行銷系列課程：系列六─數據應用致勝法」課程，將邀請美商安普樂發公司創辦人李健群和想上數位廣告公司廣告優化總監Vanessa開講，歡迎有意深入了解大數據的行銷與策略應用的業者共襄盛舉。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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