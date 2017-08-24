2018 「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」攤位即將完售，報名從速！



(中央社訊息服務20170824 10:27:08)2018年「台北國際汽車零配件展」（TAIPEI AMPA 2018）及「台北國際車用電子展」（AutoTronics Taipei 2018）將於4月11日至14日於南港展覽館及世貿一館展出。辦理已達34個年頭的TAIPEI AMPA攤位一向供不應求，敬請有意參展的廠商報名從速，先報名先選位！



外貿協會秉持著「服務廠商，讓世界看到臺灣產品」的精神，運用貿協全球60多個駐外單位，廣邀海外汽配產業之買家前來採購，爭取商機，如2017年即邀請來自美國、歐洲及印度等年營業額超過1億美元之14位重量級買主來臺，且前10大買主國以日、美先進國家及東南亞新興市場為主。



為了開發新買主，本屆汽配展特別強化對先進國家及新興市場宣傳，推廣方式包括：定期發送汽配及車電產品主題EDM，以3種語系（英日西）介紹參展商；著重在歐洲、美洲(加拿大、美國、哥倫比亞)及亞洲(日本、泰國、印尼)刊登廣告；派員前往美國汽車售後服務零件展(AAPEX)、上海汽配展(Automechanika Shanghai)宣傳招商等。



而貿協針對世貿一館展區參展商，額外提供多項服務，包括：於南港展覽館一樓正門入口設置「世貿一館廠商專區」，增加世貿一館參展廠商的曝光機會；輪胎輪圈區可獲攤位特惠價; 展前電子DM多次曝光宣傳;將國外買主禮品兌換處設立於世貿一館，以引導國際買主參觀等。



「台北國際汽車零配件展」及「台北國際車用電子展」可說臺灣最大汽配採購平台，對於中小型的零配件廠商，參加前述展覽將提供您向國外買主及媒體曝光的機會；而對於已建立國外知名度、外銷量較大的廠商，參展除鞏固現有客戶、藉展覽平台發表新產品之外，更能挖掘新訂單、強化品牌印象，相較其他行銷活動，參加本展具極高CP值（Cost-Performance ratio），非常划算！



上述兩展攤位即將售罄，請即刻撥打報名專線：外貿協會展覽處三組林小姐/莊小姐，電話：(02)2725-5200分機2694/ 2671或參考官方網站：www.taipeiampa.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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