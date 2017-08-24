元智與AIA一同迎向國際會計師的璀璨未來中央社 (2017-08-24 09:39)
元智與AIA一同迎向國際會計師的璀璨未來
(中央社訊息服務20170824 09:39:22)在全球化的年代，專業不再只侷限於在國內的發展，擁有國際會計師證書有助橫跨多國並取得更多機會。元智大學於2017年8月17日與英國國際會計師公會(AIA)簽約，並完成課程認證。
元智大學管理學院擁有AACSB認證的殊榮，會計學程為強化學生未來在就業市場的競爭優勢，亦以國際接軌為目標，讓在校學生能提早在就學階段參與AIA的國際專業課程，獲取階段性國際證書，為自己的專業增值，並提前做好就職後所需具備的國際競爭力。
管理學院學士班兼會計學群楊炎杰主任表示，學校致力於和國際機構合作，提供學生多元的學習機會，讓學生能提早規劃和做好準備，累積卓越的專業能力，將來無論在海內外發展都能有傑出的表現。會計學群的王瑄教授認為學生在校接觸國際證照相關課程，可以為將來到世界各國工作的能力奠基，而AIA對學生最大的優勢在於全程都可在臺灣考試，省下出國考試的機票及食宿費用。在這次合約中，元智的學生（含畢業生）最多可抵免AIA 9門科目的考試，讓學生可以在畢業同時獲得國際認可的專業會計證照（AIA財會資格證書）。因此，雙方對於此次的合作非常樂觀，期許共同為學生打造會計領域的光明前景。
AIA臺灣區的執行長劉倚辰表示，AIA歷史悠久，在全球86個國家擁有超過18萬的會員，證書在全球廣受認可，如英國及英聯邦54國、歐盟的28個成員國、新加坡、印度、中國、臺灣等。AIA遵循國際財務報導準則(IFRS)系統，符合全球財會趨勢潮流及上市櫃公司的財報要求，且取得專業證書即擁有英國及歐盟28國的財報簽字權。同時取得AIA證照在將來申請英國/歐洲頂尖大學之學位及求職或移民時都有助於專業上的加分。AIA全球會員還可參加公會舉辦的活動，加強專業能力並廣結全球人脈，提升個人競爭力。因此，在臺灣有許多外商公司或上市櫃公司的財務主管、四大會計師事務所的人員進修AIA的課程。對於元智學生的未來發展而言，取得AIA國際證照絕對有加分效果。
全球市場訊息變化萬千，趁早吸取豐厚的專業養分及掌握實務發展的主流，將來就能飛得更高更遠。AIA與元智大學的正式合作，對元智學生是一個嶄新的起點，從此有機會接受完整的專業培訓並取得通行多國的國際證照，未來在財會職場的天空裡自在翱翔。
訊息來源：AIA英國國際會計師公會 台灣中心
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