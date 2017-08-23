情牽七夕佳節 精選全球5大求婚勝地NOWnews今日新聞 (2017-08-23 17:53)
七夕情人節將至，想和心愛的人手牽手共度終身，除了甜言蜜語外，選對地點對她表達愛意也很重要，Booking.com為此精選「全球5大求婚勝地」，讓每對情侶都能在這特別的一天互許終生，留下一輩子難忘的浪漫回憶。
1、 義大利維洛納
莎翁筆下的羅密歐與茱麗葉是文學史上最具代表性的情侶之一，淒美的愛情故事被世人傳唱，其中女主角茱麗葉的故居就在義大利維洛納，古典優雅的美麗建築加上浪漫愛情故事的奇妙氛圍，讓你未開口就先成功一半，順利抱得美人歸！求婚成功後，漫步至距離茱麗葉故居步行5分鐘就到的「凱普萊特夫人公寓」，更讓求婚之旅寫下最後的美麗樂章。
2、 緬甸蒲甘
搭乘熱氣球遨遊天際是人生必經的浪漫體驗，在熱氣球上俯瞰美麗的塔樓和蒲甘美景，更讓其中增添一股獨特而濃烈的味道，為兩人愛情加溫、發酵。備好你的香檳和定情物吧，在夕陽西下的天空中，讓太陽為你倆的愛情做最完美的見證，之後可以回到「蒲甘旅舍」享受高級的SPA和泳池及美味佳餚，為這完美的一天畫下句號。
3、泰國清邁
清邁的水燈節是求婚的絕佳地點，兩人親手將水燈放入水中，看它漂浮於水面上，一閃一閃逐漸遠去，兩人的肩頭也越靠越近，享受無人能夠打擾的浪漫時刻。除了水上漂的，上百個天燈也會飄向天際，這時不妨許下「愛你一萬年」的誓言吧，讓上天為你們的愛情賜福。在清邁期間，寧靜的「綠虎齋旅館」就在市中心，是情人們享受甜蜜時光的最好選擇。
4、玻利維亞烏尤尼
玻利維亞的烏尤尼鹽沼景致宛如仙境，號稱是世界上最讓人驚嘆的美景之一，鹽沼中含百億噸的顏，紅鶴或飛或立點綴其中，飄飄然宛若仙境，唯美的景致，絕對能幫助佳偶們互許終生。此外，鹽磚打造的「薩爾宮殿酒店」更是來烏尤尼的必訪景點，裡頭的家具都是嚴製更顯獨特風味。
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