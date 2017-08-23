2017 LHU x Student Game Jam（SGJ，學生遊戲黑客松），日前於龍華科技大學盛大展開，共有來自清華大學、台北科技大學、台中教育大學、亞洲大學、武陵高中、大安高工等近60名大專及高中職學生共組團隊，在三十個小時之內完成遊戲開發創作，並彼此交流製作遊戲經驗。



今年的Student Game Jam已經邁入第三屆，均是由學生所統籌舉辦，活動總召集人龍華科大遊戲系學生盧熠表示，去年參加活動後，深深感受到學生遊戲黑客松對於自身的幫助，因為在遊戲製作的互動過程中，團隊可以學習開發技術、彼此交流製作遊戲經驗，並認識許多同年齡層、具備各種創作能力的遊戲開發者，最後能夠製作出屬於自己團隊的一款遊戲，十分有成就感。



盧熠說，Student Game Jam 正是為了那些有點基礎但實力仍不足的學生們所舉辦，活動現場會有具備經驗的同學做為帶領，指導參與者遊戲開發相關經驗，活動中亦能增進與其他學校的同學交流機會，不僅可以在短時間大量提升實力，還能多認識些未來的遊戲圈朋友，增廣人脈。



活動指導老師林志勇也指出，SGJ的核心精神是「自主學習」、「嘗試執行」、及「展示出來」，遊戲創作不侷限於任何表現方式或平台，參與的學生只要擁有基本的遊戲設計、程式開發、美術、音效等創作能力，保持開放、積極的態度參與活動，並與隊友合作，挑戰在三十小時內完成一款遊戲雛形及展示，相信對於每位參加同學的遊戲開發功力、經歷增長與學習都更有幫助。



龍華科技大學連續三年成為 Student Game Jam共同主辦單位，整合並提供許多資源，並透過遊戲系畢業校友的經驗傳承，讓更多的學弟妹願意投入遊戲多媒體創意創新與創業的行列，該校希望持續善用得來不易的資源，協助並鼓勵龍華學子朝夢想之路勇敢邁進。



