網友貼出一張照片引起熱議。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

台灣道路施工頻繁，有些道路甚至沒幾天就又修補，造成民眾生活不便。最近有網友在臉書「爆料公社」中貼出一張施工中的道路，不過，短短不到幾公尺的路上卻擺滿三角錐，讓網友驚呼「我以為我來到駕訓班！」。

馬路充滿三角錐讓網友驚呼以為到了駕訓班。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書）

原來這是位在台南的西門路上，由於該路段在進行翻修，路面上多處都可見三角錐不規則圍成圈，不論是對機車騎士或汽車駕駛來說都相當難以通過！許多網友看了也忍不住笑說，不如就合法蛇行吧「這不能怪駕駛蛇行喔！」、「根本蛇形合法化」，也有網友認為根本是杜絕三寶的好方法「假裝鋪路其實要淘汰雞腿駕駛」、「三寶嚴禁進入的概念」。

不過，有網友就為大家解答，表示其實這是先舖一層底層再調整人孔蓋高度，等到調好後再來舖面層，至於為何用三角錐圍起？是因用三角錐將較高、突起的人孔蓋圍起來較為明顯，才不會有人不慎騎上去摔車。