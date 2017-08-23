2017桃園地景藝術節 龍華科大(愛心束) 闡揚愛的真諦中廣新聞網 (2017-08-23 18:01)
諦
由桃園市府文化局主辦的桃園地景藝術節，已是國內近年來首屈一指的藝文盛事。龍華科大文創系暨去年受邀於永安漁港參展作品後，今年文化局再度邀請師生團隊參與創作。名為〝愛心束〞的裝置藝術，是由該校文創系主任趙龍傑，指導洪詠琳、林語宣、吳怡萱、蔡雲臣等學生團隊，共同完成的裝置藝術佳作。
趙龍傑指出，「愛心束」作品，設置了一個沒有門可以開關的籠子，籠內是一棵裝飾紅色愛心的花樹，其上則有對小鳥相互依偎。創作理念認為「愛」不該用牢籠關住束縛，而應該是沒有階級、沒有性別限制；更意味著愛是能夠保護、滋潤我們的溫暖港灣，任何人都能夠愛與被愛，選擇進入愛的懷抱，當然也能勇敢走出來，象徵愛的自由無極限。
創作團隊成員洪詠琳說，能夠參與地景藝術節創作，是個難得的機會，而讓體積這麼龐大的藝術展品，從創意發想到實地工程施作，最後讓作品完整呈現，更是項艱鉅的挑戰。團隊在創作過程中，學習並汲取了許多寶貴的經驗。
此外，團隊也體會到了文化創意能夠翻轉地方的契機。吳怡萱就表示，在現場施作時，附近住家的阿嬤看著創作團隊在大太陽底下施工，親切地捧來剛摘下的水果與成員共享，阿嬤並提供她對作品的想像，也讓他們充分感受到文化創意融入地方人文的特性，提升地區居民的參與度，同時也讓他們對於文創的定義，有了更深一層的體認。
龍華科大文創系表示，透過師生參與地景藝術節的創作，不僅讓同學們能夠體會地區文化創新發展及潛力，更能深刻體驗到在地的人文涵養；未來文創系將持續秉持在地深耕的理念，翻轉並奠定文化與產業的創新方向。希望大小朋友在暑假期間，踴躍前往欣賞，體會文創團隊的設計初心，同時感受桃園地景藝術的多元魅力！
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