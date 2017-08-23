假如你在自選沙拉吧排隊，選擇你要的萵苣、配料和淋醬。首先從綠色蔬菜挑起，你會怎麼挑呢？蔬菜的抗癌效果哪種最好？配料呢？淋醬呢？本書作者在文中建議你最強抗癌組合喔！





舉個例子，你可以從五種食品化學研究的蔬菜作抉擇：波士頓萵苣、苦苣、菊苣、蘿蔓萵苣和菠菜。你會選哪一個？從研究結果來看：你應該選菠菜。在這五樣選擇中，菠菜打趴另外四種蔬菜，能夠對抗乳癌、腦瘤、腎臟癌、肺癌、小兒腦瘤、胰臟癌、攝護腺癌和胃癌。那第二名是誰？菊苣。







菠菜沙拉應該加哪種配料？你只有五種可以選，查看過放在錢包裡的每日十二清單小抄後，馬上就能勾出三個：豆類、莓果和堅果。現在你只剩兩種配料可選，研究裡還剩三十二種蔬菜，你應該選以下哪兩個？請謹慎作答：







橡果南瓜



蘆筍



甜菜根



青江菜



波士頓萵苣



綠色花椰菜



球芽甘藍



甘藍



胡蘿蔔



白色花椰菜



芹菜



捲心菜



茄子



苦苣



英式黃瓜



球莖茴香



蕨菜



大蒜



青豆



青蔥



墨西哥辣椒



羽衣甘藍



韮蔥



橘甜椒



馬鈴薯



菊苣



小蘿蔔



紅葉甘藍



蘿蔓萵苣



蕪菁甘藍



番茄



黃洋蔥







你選了哪兩樣？如果你選的是球芽甘藍、甘藍、捲心菜或羽衣甘藍，另一個選了大蒜、青蔥或韮蔥，恭喜你獲得一顆星星！所有測試過的蔬菜中，這幾種蔬菜的防癌功效最好。注意到它們的共通點了嗎？它們都來自兩種天然健康食物家族：十字花科蔬菜和蔥蒜蔬菜家族，大蒜和洋蔥也是蔥蒜蔬菜家族成員。研究員的說法是「飲食中加入十字花科和蔥蒜蔬菜是效果出眾的化學防癌策略。」







至於最常見的蔬菜則沒有過關，研究員總結：「本研究測試的蔬菜萃取物包括西方國家常食用的蔬菜，如：馬鈴薯、胡蘿蔔、萵苣和番茄，這些蔬菜對抑制腫瘤細胞株擴散的效果多半不大。」







最有效的蔬菜就是大蒜，對付乳癌、兒童與成人腦癌、肺癌、攝護腺癌、胰臟癌和胃癌都是第一名，而大蒜對抗腎臟癌的功效僅次於韮蔥，建議可以吃大蒜沙拉醬。



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