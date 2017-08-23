好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導

上圖：子宮內膜異位影像檢查

有一位35歲女性婚前就有經痛問題，結婚後經痛的情形越來越嚴重，而且一直等不到懷孕的好消息，因此到婦產科求診，醫師懷疑是子宮內膜異位，進行病理檢查確認後，並進一步治療。經由醫師細心診治之後，患者也順利懷孕，一圓當媽媽的夢想。

台大醫院新竹分院病理部主任黃賢能醫師表示，子宮內膜異位症引起不孕症的原因，相當的複雜，可能與賀爾蒙分泌和免疫系統相關。子宮內膜異位症其實就是原本屬於良性子宮裏面的內膜組織，跑到了子宮外例如骨盆腔內的腹膜、大腸和卵巢，造成子宮內膜異位。這些長錯地方的子宮內膜，並不是腫瘤，也不是癌細胞，而是具有子宮內膜同樣功能的組織，只是長錯位置。隨著月經的週期變化，異位的子宮內膜也會剝落出血，除了造成經痛之外，也有可能造成不孕。

至於子宮內膜異位症的治療，因病患的年齡、疾病的嚴重程度和不孕與否，而有不同的治療方式。大致上，可分為內科荷爾蒙治療和外科手術治療兩種。藥物治療方面，常用的藥物有黃體素、口服避孕藥、性腺荷爾蒙刺激素類似劑等。手術治療方面，由於腹腔鏡技術的進步，許多的子宮內膜異位症的患者，可使用腹腔鏡手術治療。但腹腔鏡手術不適用於腫瘤過大、粘黏太嚴重、或發生於泌尿道或胃腸道等部位的病人，此時可採用傳統的開腹手術。手術目標是使用切除或電燒的方式，盡量清除異位的子宮內膜組織。對於仍然要計畫懷孕的患者，則要盡量保留卵巢和輸卵管的功能。黃賢能醫師呼籲，婦女朋友若有經痛的現象，請至婦產科門診進行檢查，以免錯失早期發現和治療子宮內膜異位症的機會。

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