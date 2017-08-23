地瓜是超棒的養生食材，所以很多人拿地瓜做早餐。但怎麼吃都蒸地瓜、烤地瓜嗎？楊賢英老師教大家兩種用電鍋就能輕鬆做的地瓜早餐─地瓜豆漿拿鐵＆地瓜枸杞蒸糕，有變化又美味喔！





地瓜豆漿拿鐵



《材料》



熟地瓜 200g



豆漿 500ml



蜂蜜 1大匙



肉桂粉 少許







《作法》



1.地瓜放入電鍋內鍋，外鍋加一杯水蒸熟地瓜，跳起後，再悶個3-5分鐘。



2.果汁機中加入豆漿、地瓜、蜂蜜、肉桂粉，打約15秒即完成。







地瓜枸杞蒸糕



《材料》



地瓜泥 150g



枸杞 適量



低筋麵粉 110g



太白粉 10g



糖 20g



鹽 1/8小匙



泡打粉 1小匙



冷開水 100cc







《作法》



1.將蒸熟的地瓜塊壓成泥狀後，加入100cc冷開水攪拌一下，再加入糖。



2.低筋麵粉中加入太白粉、泡打粉、鹽，過篩後，倒入作法1，用壓的方式拌勻，做成麵糰。



3.電鍋外鍋加一杯半的水，等冒煙時就可以開始蒸。準備一個保鮮盒，鋪上烘焙紙，接著倒入麵糰，用湯匙稍微整平。



4.麵糰上鋪上枸杞，放入電鍋蒸，跳起後再悶5分鐘即完成。















