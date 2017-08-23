【電鍋】養生地瓜早餐─地瓜豆漿拿鐵＆地瓜枸杞蒸糕台灣好食材 (2017-08-23 00:00)
地瓜是超棒的養生食材，所以很多人拿地瓜做早餐。但怎麼吃都蒸地瓜、烤地瓜嗎？楊賢英老師教大家兩種用電鍋就能輕鬆做的地瓜早餐─地瓜豆漿拿鐵＆地瓜枸杞蒸糕，有變化又美味喔！
地瓜豆漿拿鐵
《材料》
熟地瓜 200g
豆漿 500ml
蜂蜜 1大匙
肉桂粉 少許
《作法》
1.地瓜放入電鍋內鍋，外鍋加一杯水蒸熟地瓜，跳起後，再悶個3-5分鐘。
2.果汁機中加入豆漿、地瓜、蜂蜜、肉桂粉，打約15秒即完成。
地瓜枸杞蒸糕
《材料》
地瓜泥 150g
枸杞 適量
低筋麵粉 110g
太白粉 10g
糖 20g
鹽 1/8小匙
泡打粉 1小匙
冷開水 100cc
《作法》
1.將蒸熟的地瓜塊壓成泥狀後，加入100cc冷開水攪拌一下，再加入糖。
2.低筋麵粉中加入太白粉、泡打粉、鹽，過篩後，倒入作法1，用壓的方式拌勻，做成麵糰。
3.電鍋外鍋加一杯半的水，等冒煙時就可以開始蒸。準備一個保鮮盒，鋪上烘焙紙，接著倒入麵糰，用湯匙稍微整平。
4.麵糰上鋪上枸杞，放入電鍋蒸，跳起後再悶5分鐘即完成。
【更多精采內容，詳見《台灣好食材Fooding》】
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