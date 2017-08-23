【中央網路報】

Pioneer智能主機全面進化 推出全新Z系列車載主機 高科技系統支援雙平台 獨創AppRadio讓車與生活無縫連結Z系列高CP值6.2吋基本款AVH-Z2050BT，讓愛車輕鬆升級，享有車聯網及車內頂級影音系統的尊榮體驗，售價19,900元，。Z系列高階薄型設計款AVH-Z7050BT，1-Din主機搭載7吋螢幕的設計，讓更多車型的車主能享受Pioneer Z系列帶來的高規格駕車體驗，售價34,900元。Z系列標準配備款AVH-Z5050BT，全配功能及可自由調整角度的螢幕設計，為重視行車感受車主的不二選擇，售價26,900元。 看準全球車聯網趨勢與商機，Pioneer先鋒今年8月重磅推出全新力作「Z系列智慧型車載主機」，高科技系統可同步支援Apple CarPlay及Android Auto雙平台，加上Pioneer獨創的AppRadio App支援，讓更多車主能夠輕鬆跨入車聯網時代，享受智慧型車載主機所帶來更便利、舒適的駕駛環境。Pioneer全新Z系列三大主機可搭配多種車型，AVH-Z2050BT高CP值入門款售價19,900元、AVH-Z5050BT標準配備款售價26,900元，以及AVH-Z7050BT高階薄型設計款售價34,900元。影音娛樂產業領導品牌Pioneer鎖定車聯網趨勢 獨步全球推出支援CarPlay智慧型車載主機據市場調查機構Transparency Market Research預測，2019年全球聯網汽車產值可望突破1,319億美元規模，因此影音娛樂產業領導品牌Pioneer看準車聯網趨勢，於2014年即推出全球首款支援Apple CarPlay的汽車音響多媒體系統，領先業界搶占聯網汽車配件市場，所推出的智慧型車載主機更廣受全球消費者好評。今年Pioneer推出全新Z系列智慧型車載主機，打破以往僅有高階車種才有車聯網功能的現況，讓駕駛於行車時可語音即時聲控電話播接，更可串聯手機應用程式App使用智慧聯網地圖及影音功能，為車主打造更智慧、更有趣、更友善、更安全的駕駛體驗。全新Ｚ系列智慧型車載主機 高科技系統支援雙平台 獨創AppRadio App攜手更多車主輕鬆進入車聯網時代Pioneer於今年8月推出承襲旗艦機款優勢的全新Z系列智慧型車載主機，宣告旗下的智慧型車用主機配件正式進入全新里程碑。為因應智慧型手機的多樣性，AVH-Z5050BT標準配備款及AVH-Z7050BT高階薄型設計款同步支援Apple CarPlay及Android Auto雙平台。Android Auto未來將陸續在亞洲地區開放，為了讓車主有更多使用選擇並享有車聯網的便捷互動服務，Pioneer更開發獨有的「AppRadio」 應用程式App，透過智慧型手機下載AppRadio App，並與Z系列三大主機連結，不僅能自行整合導航、音樂、行程表及多種行車社群App，並適用Apple 及Android雙平台，讓車與生活無縫連結。AppRadio App中亦可使用Google旗下結合社群功能的Waze導航App，讓車主能即時透過其他駕駛分享於社群的道路資訊，聰明掌握第一手路況。Pioneer Z系列智慧型車載系統直覺便捷的操作介面 提供車主無負擔的行車享受Pioneer Z系列智慧型車用主機，搭載更加直覺化及便捷的操作介面，人性化的設計讓車主能自訂主頁面內容，配合行車習慣將最常使用功能自訂於主頁上，只要一鍵便可輕鬆啟動。Z系列更因應現代人常有車輛共用或使用多支手機的使用習慣，提供記憶五支手機的藍芽裝置配對，並透過簡潔操作介面，輕鬆切換藍芽裝置。Pioneer Z系列車載系統為愛用智慧型裝置的車主，提供直覺便捷的操作介面，全面提升行車舒適度、便利性及安全性。Z系列搭載頂級影音效能 讓車主享有最尊榮的駕駛環境Pioneer 透過深耕專業音響市場多年的技術，將高端的影音處理技術運用在Z系列主機上。Z系列智慧型主機不僅可支援Full HD(1080p)的影像檔案撥放，更可相容於NTFS格式，輕鬆播放外接HDD硬碟的多媒體檔案。Z系列更搭載了高階音響專用的電子元件，提供最優細膩且真實的聲音輸出，而系統內建的音質自動等化修正，將車內打造成最優質的視聽環境，讓車主享有最尊榮的行車聆聽享受。Pioneer Z系列 最高CP值的智慧型車載系統呈現最高規格的行車新體驗Pioneer Z系列本次共推出三款規格，主打最高CP值智慧型車載主機，強勢搶攻聯網汽車配件市場。Z系列高CP值的6.2吋基本款AVH-Z2050BT售價19,900元，讓愛車輕鬆升級，享有車聯網及車內頂級影音系統的尊榮體驗。AVH-Z5050BT標準配備款售價26,900元，全配功能及可自由調整角度的螢幕設計，為重視行車感受車主的不二選擇。AVH-Z7050BT高階薄型設計款售價34,900元，1-Din主機搭載7吋螢幕的設計，讓更多車型的車主能享受Pioneer Z系列帶來的高規格駕車體驗。即日起消費者可至以下指定通路購買： 連鎖汽車百貨：金弘笙、車麗屋、旭益 主要專售店：新北-興裕(板橋)、通豪(三重)/台北-爵士、合昇、正宏/桃竹-英倫、全成行台中-阿得、晉豐、佑昇、富新、昱達/台南-通豪、富祥全/高雄-通豪、貝多芬、瑞迪歐更多通路及購買資訊請洽詢台灣先鋒公司。Pioneer 顛覆想像 攻占年輕車主芳心 首度推出形象動畫影片Pioneer為慶祝旗下智慧型車載主機正式邁入Z系列的新時代，特別釋出一系列的形象動畫影片，打造創新形象，搶攻年輕車主族群。動畫影片中主角透過Pioneer Z系列智慧型車載主機，無縫連結車與生活，不論是熱愛音樂的年輕世代或是時尚俐落的都會人士，皆能輕鬆享受最智慧新潮的駕駛樂趣。 Pioneer Z系列-Android Auto https://youtu.be/0UKeaCtkn5w Pioneer Z系列-Apple CarPlay https://youtu.be/VuNAW5tQd_Q Pioneer Z系列-AppRadio https://youtu.be/AkdkvKhCWS0 Pioneer Z系列-Long version https://youtu.be/qRcQaR3vLxo Pioneer Z系列官方網站 http://www.pioneer-carglobal.com/avh/en/z/(蘇松濤報導)