【中央網路報】

2007年， iPhone問世，震驚世界。過去10年，智慧型手機改變全球經濟模式，台股，靠著蘋果供應鏈，創造出大立光、鴻海等重量級股票。2017年，特斯拉（Tesla）推出第一部售價只要百萬台幣的平價電動車。自此，電動車全面普及化時代宣告來臨。最新一期的《財訊》雙週刊以「電動車甜蜜爆發」為題，深入解析特斯拉引爆的新黃金10年，及隱藏其中的致富投資機會。7月28日，在加州矽谷的特斯拉佛利盟車廠，全球矚目的Model 3，首批30輛新車正式交貨了。《財訊》雙週刊報導指出，這一天，特斯拉創造了歷史，一部售價3萬5000美元（約新台幣105萬元）的電動車誕生了，親民的價格象徵著汽車產業的結構丕變，科技產業新勢力將要終結長達二百年的汽柴油燃料車。在特斯拉隆重盛大的交車儀式上，被世人稱作真實版鋼鐵人的特斯拉執行長穆斯克不改高調本性，驕傲地秀出成績單。在預購期間，Model 3就以秒殺的姿態，衝破五十萬輛，並營造全球熱銷的盛況。事實上，所有人都知道，至今年八月，特斯拉最多只能生產一百部，但全球特斯拉的粉絲就是願意花時間等待。目前預定一部Model 3只需要花費一千美元，似乎沒有太大風險，即使事後反悔，也可以全額退費。這也讓人聯想起蘋果推出新iPhone手機時經常使用的「飢餓行銷」策略，進而造成瘋狂搶購的熱銷現象。「在過去，傳統的汽車產業不曾發生過排隊現象，這只會出現在新潮的消費性電子產業。」曾親自到矽谷參訪特斯拉的聯創投資副總陳建廷說，特斯拉正以科技產業的營銷模式，改變全球的汽車業。這股電動車風潮同樣席捲資本市場。華爾街的大鱷們向來敏感，在特斯拉Model 3交車的前一個月，特斯拉股價已經來到383.45美元的歷史新高價位，提前一步慶祝汽車產業的新革命。《財訊》雙週刊報導指出，如果細看特斯拉的商業模式和汽車市場的現況，以電動車取代燃料車作為目標的特斯拉，自2009年推出售價高達六萬美元的 Model S以來，雖然不斷引爆全球電動車熱潮，但特斯拉本業始終沒有賺錢。然而，即使如此，特斯拉這六年來，股價依舊從不到40美元飆升至383美元，在華爾街的一片看好聲中，翻了10倍，總市值來到600億美元，超越市值500億美元的GM，及市值416億美元的福特汽車，坐穩全美第一大車市寶座。根據外資花旗證券的研究報告指出，2016年，全美車市銷售出1755萬部汽車，電動車只占1％，這當中，特斯拉去年Model S只賣出了2.9萬輛，Model X賣出1.7萬輛。為何一家不到1％比率、不賺錢的公司，卻可以撼動全球車市，市值還可超越汽車巨人通用、福特，讓所有汽車大廠都戒慎恐懼呢？「平價化」是一大主因。在過去以豪華高價為主的電動車，電動車就像是超跑，吸引一少部分愛車的族群，這時的特斯拉，就像是法拉利、藍寶堅尼等超跑車廠，本身就擁有高人一等的評價。如果是以3萬5000美元作為搶攻車市的平價電動車，那情況就不同了。特斯拉的電動車代表電動車普及化的概念，是所有人都可以買得起的價格，這將顛覆整個汽車產業。特別是，在新能源抬頭的當今，歐、美、日等先進國家的政策，早已把新能源的觸角延伸至汽車產業，這也迫使所有傳統汽車大廠，即使是擁有99％的市占率，也不得不提早面對「電動車」的大舉來襲。當特斯拉代表的是趨勢，是未來之車，股價自然可以超越傳統車廠的價值，並享有較高的本益比。 「革命性的取代，這股成長動能才是最驚人的。」德信證券自營商協理雷中光分析，在過去蘋果創造出的智慧型手機，鋪天蓋地全面取代傳統手機，讓蘋果市值超過七千億美元，成為全球第一大科技股，其養分也照顧了整個台灣供應鏈。《財訊》雙週刊報導指出，這一次，特斯拉Model 3所引爆的汽車業革命，再一次帶來資本市場全新的想像。相較於汽車產業，電動車看起來更像是一部科技產品，它更需要的是熟悉的老戰友台灣電子供應鏈大軍在背後的支持。從特斯拉Model 3供應鏈的廠商解讀，更可以證明這一點；包括生產電動車散熱的健策、建準、元山，相關高壓連接器崧騰、健和興，車用鏡頭的亞光，到電池材料的美琪瑪、康普等，皆成為新一輪電動車概念股的指標，也充滿著濃濃的科技股味道。《財訊》雙週刊報導指出，，電動車取代燃油車只是時間早晚的問題。但要注意的是，不是所有汽車零組件廠商都受惠，而是要能夠卡位到電動車的新零組件供應商，才是這一波汽車革命下的新贏家；而緊跟特斯拉成長腳步邁進的台廠供應鏈，在未來這波電動車的快速成長下，也將享有前所未有的獲利暴衝果實。【完整報導詳見財訊536期】