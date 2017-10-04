17Life慶轉型後單月獲利！宣佈完成B輪募資中央網路報 (2017-08-23 17:25)
17Life總經理李易騰表示，未來將專注深耕既有的服務模式、拓展與實體業者的虛實整合可能性，並透過線上、線下應用整合，與合作夥伴掌握用戶脈動、滿足消費者需求。「上半年透過激烈的組織調整與加速服務轉型，陸續獲得成效。17Life自創立以來，總共經歷過4次危機，而這次的危機與過去的級別有很大的不同，如果前3次是4級地震，這次算是8級地震，而且不只地震；同時在6月還遭遇了媒體龍捲風。這段時間以來算是體會「創業是理解人性最好的方式」這句話的意思了」。李易騰進一步表示，「放棄從來都不是我們的選項」，透過激烈的手段，都是為了讓公司能繼續運營下去，因為我們是一群相信台灣O2O會走出一條自己的路的工作者。此次七月份的單月獲利成績，就是大夥不放棄的成果，因為我們相信只要回到根本，並勇敢的面對挑戰或困難，只要盡力了；就算失敗也可以抬頭挺胸。因為人生總會遇到困難，但困難會過去，而當時面對困難的態度會留下來。這是我想留給我的孩子的精神。」
除了同時達成單月獲利與B輪募資之外，因應近日天氣炎熱與廣大消費者的消暑需求，即日起至9月12日(二)為止，更以「夏拼購物季」為主題舉辦一列優惠活動，網羅包括「沁涼小物」、「消暑美食餐廳」、「避暑秘境」等上百樣周邊商品，折扣最低下殺2折起，希望透過超商取貨的新服務，提供消費者更優惠、便利且多元化的網路購物體驗！
「夏拼購物季」活動專區→https://goo.gl/oSdLf6
「夏拼購物季-超商取貨贈獎活動辦法」
一、全家取貨抽Apple TV (早鳥獨享)
即日起至8月29日(二)於宅配購物頻道消費，超商取貨商品，選擇【全家超商取貨付款】，即可抽獎送Apple TV 32GB 乙台(價值$5,190)共1名。
*2017.10.4(三)於17Life官網公佈得獎
二、全站單筆滿千加碼抽Playstation VR
即日起至9月12日(二)於全站單筆消費滿千即可抽獎送Playstation VR 頭戴裝置CUH-ZVR1T（價值$14,480）共1名。
*2017.10.4(三)於17Life官網公佈得獎
三、全家超商取貨送奶茶活動方式
8.30日起至9.12於宅配頻道消費超商取貨商品，選擇全家取貨付款服務即可獲得義美奶茶400ml，人人有獎！
*2017.9.22(五) 17Life將以e-mail通知「全家義美奶茶兌換序號」予符合資格之會員(贈品兌換期間至2017.10.6)。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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