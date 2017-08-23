SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2017年7月北美半導體設備製造商出貨金額為22.7億美元。與6月最終數據的23億美元相比，微幅下滑1.4%，同時相較於去年同期17.1億美元，成長32.8％。



SEMI台灣區總裁曹世綸表示，儘管7月份數據相較於上半年的強勁出貨有些微趨緩，今年的出貨與往年相較仍有相當顯著的成長，可預期2017年整體出貨金額將會創下歷史新高紀錄。



SEMI所公佈之Billing Report乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。



2017年2月至2017年7月北美半導體設備市場出貨統計（單位：百萬美元）

出貨量(三個月平均) 年成長率

(YoY)

2017年2月 $1,974.0 63.9%

2017年3月 $2,079.7 73.7%

2017年4月 $2,136.4 46.3%

2017年5月 $2,270.5 41.8%

2017年6月 $2,300.3 34.1%

2017年7月 $2,268.4 32.8%



資料來源：SEMI（2017年8月）



本新聞內容之Billing Report相關資料係由獨立財務服務公司David Powell, Inc編製，其中採用的數據乃由會員直接提供，SEMI與David Powell, Inc. 對於資料的準確性，無保證責任。



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(蘇松濤報導)

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