【中央網路報】

今年六月LEXUS International 在「亞洲短片影展(Short Shorts Film Festival & Asia)」為第四季徵件活動進行開幕並獲得熱烈回響，本月中與電影巨擎溫斯坦影業 (The Weinstein Company) 共同宣布「LEXUS 短片計畫」實力堅強的評審陣容，包含全球熱賣的英雄電影《神力女超人》導演-派蒂•珍金斯(Patty Jenkins)、執導《絕地7騎士》、《私刑教育》及《震撼教育》的安東尼•法奎(Antoine Fuqua)，以及國際名導身兼演員雙重身分的泰勒•謝里丹(Taylor Sheridan)。業界知名導演組成LEXUS Short Films 豪華評審陣容LEXUS Short Films在國際上具有一定的水準與地位，評選委員會將秉持著專業的眼光審視所有新銳電影人所提交之作品，從中精選出上乘之作，由溫斯坦影業擔任製作，將他們的作品搬上大螢幕。身為評選委員，派蒂•珍金斯、安東尼•法奎和泰勒•謝里丹將審閱並選出四部最佳影片。進入決選的電影人，也將有機會在其作品製作期間與三位導演會面。LEXUS International和溫斯坦影業希望藉由與電影產業的傑出人士合作，引領風潮並培育出新世代創意電影人。今年主題為「轉變」(transformation)，全球徵件至8月31日LEXUS International在文藝產業上的付出不遺餘力，對於完美更是高度重視與苛求，LEXUS短片計畫非常支持新銳電影人才勇敢追逐夢想，在LEXUS International和溫斯坦影業的共同推動下，LEXUS 短片計畫協助實現電影人的想像，讓他們美夢成真。評選委員會將選出最能切中今年主題「轉變」 (transformation) 的作品，充分體現化平凡為卓越之美好。LEXUS Short Films全球徵件至 8 月 31 日，敬請把握最後機會。欲進一步瞭解LEXUS International與溫斯坦影業的LEXUS Short Films短片計畫，請造訪活動官網：www.LexusShortFilms.com。(蘇松濤報導)