LEXUS短片計畫徵件至08/31，國際舞台等你挑戰！中央網路報 (2017-08-23 17:36)
業界知名導演組成LEXUS Short Films 豪華評審陣容
LEXUS Short Films在國際上具有一定的水準與地位，評選委員會將秉持著專業的眼光審視所有新銳電影人所提交之作品，從中精選出上乘之作，由溫斯坦影業擔任製作，將他們的作品搬上大螢幕。身為評選委員，派蒂•珍金斯、安東尼•法奎和泰勒•謝里丹將審閱並選出四部最佳影片。進入決選的電影人，也將有機會在其作品製作期間與三位導演會面。LEXUS International和溫斯坦影業希望藉由與電影產業的傑出人士合作，引領風潮並培育出新世代創意電影人。
今年主題為「轉變」(transformation)，全球徵件至8月31日
LEXUS International在文藝產業上的付出不遺餘力，對於完美更是高度重視與苛求，LEXUS短片計畫非常支持新銳電影人才勇敢追逐夢想，在LEXUS International和溫斯坦影業的共同推動下，LEXUS 短片計畫協助實現電影人的想像，讓他們美夢成真。評選委員會將選出最能切中今年主題「轉變」 (transformation) 的作品，充分體現化平凡為卓越之美好。LEXUS Short Films全球徵件至 8 月 31 日，敬請把握最後機會。
欲進一步瞭解LEXUS International與溫斯坦影業的LEXUS Short Films短片計畫，請造訪活動官網：www.LexusShortFilms.com。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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