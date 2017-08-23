一銀文教基金會「愛Fun第一 綠生活」嘉年華 9/16華山登場中央網路報 (2017-08-23 17:56)
第一銀行文教基金會周伯蕉副董事長表示，第一銀行將「環境永續」的理念融入企業DNA，近年來積極落實節能減碳，以實際行動強化綠色競爭力，並連續2年透過寓教於樂的「愛Fun第一 綠生活」嘉年華活動，讓友愛大地、環境保護的理念深植人心，歡迎民眾攜家帶眷來同樂，一起用愛擁抱綠生活。
「愛Fun第一 綠生活」嘉年華不但有多組公益表演團體演出，也邀請國際知名鋼琴家「盧易之」老師、金曲歌后「艾怡良」、溫暖力量女聲「朱俐靜」、人氣歌手「畢書盡」與創作才女「徐佳瑩」等重量級卡司同台飆唱，在夜色微暗之後，緊接著登場的是戶外星空電影院，邀請民眾一家大小席地而坐，看電影愛森林，在最美的星空下欣賞親子同歡的精彩電影。
為了給民眾全新的嘉年華體驗，第一銀行文教基金會規劃「夏日午後草地音樂會」、「綠色有機市集」、「手作創意市集」、「數位金融體驗」、「環保闖關」、「再生DIY教學」及「看電影愛森林」等七大特色亮點，並結合網路、社群、科技等三大面向，當天活動現場更安排MEMOPRESSO IG相印機，只要拍照上傳至IG(instagram)並加入#GREENFORLOVE，上傳成功就能即時印出免費限量紀念照，成為別具意義的紀念禮物。
特別的是，第一銀行文教基金會會提倡環保隨身做起，活動當天前100位民眾只要攜帶「廢棄電池或廢棄光碟片五個」即可兌換澳洲Envirosax同時也是好萊塢名人愛用的時尚環保袋一只，數量有限敬請把握。
8月24日活動官網雙重好禮大Fun送：
第一幸福早鳥禮：凡報名成功即可獲得專屬環保袋一只，限量500份。
環保創意DIY：手作DIY名額230個開放報名，邀請手作老師於現場DIY教學，讓民眾以環保素材做出生活實用小物，數量有限要搶要快。
第一銀行文教基金會與您相約9月16日華山中央藝文公園見，邀您一同GREEN FOR LOVE，攜手投入愛護地球的行列。更多活動資訊詳情請洽活動官網：http://www.greenforlove.com.tw
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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