【中央網路報】

南臺科技大學幼保系學生帶動小學營隊活動與文昌國小學生合影。文昌國小頒發感謝狀予南臺科技大學幼保系學生。南臺科技大學幼保系師生與文昌國小師生合影。 南臺科技大學幼保系系學會前往台南市鹽水區文昌國小舉辦為期五天的暑假教育優先區，帶動小學營隊活動「幼在說故事-故事悠遊去」，南臺幼保系系學會與電子系系學會、多樂系系學會、國企系系學會及高服系系學會的服務志工們教導文昌國小的學生閱讀繪本及創造戲劇，培養分享、自信、感恩、關懷、合作之品格，更藉由多元化課程將品格教育融入活動中，增進學生品格教育之精神。鹽水區文昌國小校長陳立祐表示，感謝南臺科技大學幼保系系學會的學生，利用假期時間籌備本次活動，順利傳達品格教育給小朋友也激發其想像力，有別於平日課程學習的上課方式，希望讓小朋友從活動裡獲得不一樣的知識與體驗，讓小朋友在暑假期間有歡樂豐富的體驗。南臺科技大學指導老師鄭伊恬表示，幼保系系學會在各個師長鼓勵及教育部、吳尊賢文教公益基金會各方的相助下，才得以成行。活動裡所有課程都是學生們多次的開會討論更改及設計課程而完成，目的就是要讓小朋友們透過閱讀延伸的課程裡學習品格教育，也從戲劇、舞蹈、歌唱的課程學習到團隊合作，透過美勞發揮想像力，獲得比平日課程以外的多元體驗，提升活動豐富性及趣味性，增進分享、自信、感恩、關懷、合作之品格發展。​​（蔡清欽報導）