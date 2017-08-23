南臺科技大學於文昌國小舉辦「幼在說故事-故事悠遊去」活動中央網路報 (2017-08-23 17:58)
鹽水區文昌國小校長陳立祐表示，感謝南臺科技大學幼保系系學會的學生，利用假期時間籌備本次活動，順利傳達品格教育給小朋友也激發其想像力，有別於平日課程學習的上課方式，希望讓小朋友從活動裡獲得不一樣的知識與體驗，讓小朋友在暑假期間有歡樂豐富的體驗。
南臺科技大學指導老師鄭伊恬表示，幼保系系學會在各個師長鼓勵及教育部、吳尊賢文教公益基金會各方的相助下，才得以成行。活動裡所有課程都是學生們多次的開會討論更改及設計課程而完成，目的就是要讓小朋友們透過閱讀延伸的課程裡學習品格教育，也從戲劇、舞蹈、歌唱的課程學習到團隊合作，透過美勞發揮想像力，獲得比平日課程以外的多元體驗，提升活動豐富性及趣味性，增進分享、自信、感恩、關懷、合作之品格發展。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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