南大與臺南市政府工策會聯合開辦「臺南市中小企業婦女頂尖學院」中央網路報 (2017-08-23 17:59)
臺南市政府工商發展投資策進會王建民總幹事在開訓典禮上表示，這是與南大合作以來第一次開辦專為女性企業人員的管理課程，此課程主要是鼓勵不同背景和教育程度的婦女終身學習和提升個人能力，透過多元化的課程內容設計，包括網路行銷、企業管理、健康、理財、人際關係與溝通技巧及等課題，來幫助婦女強化專業職能，以及增進對自我的認識能力。
南大表示，這次課程設計涵蓋了眾多面向，均以提升女性企業主各方面能力為目標，在師資方面也安排受業界人士喜愛的教師授課，例如南大經營與管理學系劉子歆主任的《成功企業經營策略管理》、視覺藝術與設計學系潘青林教授的《藝術美學管理》等。
此外，在網路社群操作以及雲端運用方面，也邀請臉書直播達人謝侑霖現場分享實務操作經驗。面對這群懷抱熱情學習新知的女性主管，南大推出最堅強的課程陣容，希望透過專業紮實的課程，營造南部女性在職訓練的優良環境，期盼臺南市中小企業婦女頂尖學院在南大持續茁壯發展。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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