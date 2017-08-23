《今周刊》/2017年「金控公司整體經營績效評比」結果公佈發表中央網路報 (2017-08-23 18:00)
負責本次評比計劃的義守大學財金系教授李建興表示，評比對象為國內16家金控公司，整體架構依照「財務績效（過去指標）、經營品質（目前指標）、國內策略績效（未來指標）、海外策略績效（未來指標）以及公司治理（目前指標）」五大構面計算，今年整體績效評比，第一名為國泰金控、第二名是富邦金控、第三名是中信金控、第四名是玉山金控、第五名是第一金控、第六名是兆豐金控、第七名為台新金控、第八名為國票金控。
其中，玉山金、第一金名次皆較前一年度提升一名，台新金進步三個名次，國票金更大幅躍升五個名次，首度進入前八強之列。
此次總評分方式與去年度相同，財務績效占總分25%、經營品質占22.5%、海外策略10%、公司治理 22.5%、國內策略20%(其中有5%為FinTech業務發展狀況)，由於將FinTech業務發展納入國內策略績效評比，因此國內策略績效評比總分計算權數調整為：平均策略績效分數佔75%、FinTech業務發展狀況佔25%。其中，FinTech業務發展狀況以各金控公司累計至2016年底之專利申請數量來衡量。
在財務績效項目中，前三名分別為富邦金控、中信金控和國泰金控；經營品質項目前三名為國票金控、日盛金控和開發金控。沈中華指出，國票金以證券業為主體，資金需求較小、逾放比低，是國票金控經營品質獲肯定原因。
李建興指出，國內策略項目中第一名的國泰金控，因Fintech專利數量達五十二件，與同業相比數量較多，大幅拉升在國內績效評比分數。此外，國泰金控在海外策略部分，透過銀行與保險子公司積極布局中國大陸、東南亞，據點均衡發展，海外策略評分僅次於得分最高的富邦金控，綜合評比之下，國泰金控穩居整體經營績效龍頭。
沈中華指出，金控評比的用意非在於讓大家斤斤計較排名先後，而是期待能提供金控公司經營者一個參考，見賢思齊並思考未來能朝哪方面繼續努力，透過金控經營績效評比，市場亦能進一步了解各家金控公司的長處與特色。
資料來源：《今周刊》
文檔附件：
總評比結果
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