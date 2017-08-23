記者張家豪／台北報導

藝人張翰與同是藝人的老婆林利霏，在六月初喜迎寶貝千金「小翰寶」。初為人父的他除了一邊花時間陪小翰寶成長外，能演能導的他也忙著開拍新戲，日前甚至還獲邀跨足在微電影《迴味，一起的美好系列》中擔綱男主角。

由知品食品業者五木拉麵出資拍攝的微電影《迴味，一起的美好系列》，是以「味道、迴味美好記憶」為主軸貫穿全場，並分為《紅色青春》、《白色永恆》、《藍色翱翔》等三個主題，三部微電影不僅以扣人心弦的方式呈現出友情、愛情、親情的美好滋味，更收入新加坡美聲女子團體插班生的動人歌曲貫穿於微電影中。

阿木師的「麵」，時常喚起人們心中那最美好的記憶。（圖／截自YouTube）

在劇中，張翰飾演麵攤老闆「阿木師」平時雖然沉默寡言，卻時常露出溫暖的微笑推著麵攤車，用「麵」來喚起人們心中那最美好的記憶，引領人們走入心中最美好的時光隧道。

在「紅色青春」篇中，在社會中載浮載沉的「小棠」，帶著失落、惆悵走向麵攤，而阿木師的那碗麵，讓她回想起青春的無畏無懼，曾經與同伴的美好滋味；在「白色永恆」篇中，陪著「老李」走過人生美好時光的「伴」，就算人已不在，但那一起吃麵的味道與愛，就跟阿木師的麵一樣始終不變，每段故事都勾起人們心中最深層的漣漪。

至於對阿木師自己來說，「為你端上的每一碗，都是一個故事」，而其中用「父親，是山，是海，是家的巨人，付出無邊無際的愛」，父子堅定相伴的緊密相連，而阿木師也用麵的味道，重返當初跟隨父親的腳步當麵攤師傅的初心。這一幕，不僅感動不少人，對於剛升格為人父的張翰，更是相當有感。

藉由麵的味道，阿木師也重返當初跟隨父親的腳步當麵攤師傅的初心。（圖／截自YouTube）

對於張翰來說，小翰寶的一頻一笑都是他心中最美好的記憶。即使在南部忙於拍新戲，為了前世情人的奶粉錢卯足全力努力工作，但只要時間允許，他一定從高雄趕回台北，就只為了抓緊時間與女兒相處，在工作與陪伴女兒中尋找平衡點；另外，他也將自己與女兒的點點滴滴上傳到臉書，與粉絲們分享自己的這份喜悅與珍惜。

此次出資拍攝《迴味，一起的美好系列》的五木拉麵表示，這次會邀請張翰擔綱微電影的演出，除了相中他初為人父，能夠體會想要陪伴孩子成長的父子親情；同時，也希望傳遞「味覺是種深刻的記憶，也是生命的痕跡、符號和引子」的訊息，更期待每個人心中都有一碗屬於「麵」的記憶。