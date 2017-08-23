太興黃頭鷺生態攝影比賽 捕捉「萬鷺朝鳳」台灣好新聞報 (2017-08-23 16:16)
記者謝敏政／嘉義報導
全國首次舉辦的『太興黃頭鷺生態攝影比賽』即將登場！每年白露過後，嘉義縣梅山鄉太興村開始出現的「萬鷺朝鳳」特殊生態景象(約40天)，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)為推廣在地生態之旅，今年下半年以太興村的「萬鷺朝鳳」為推廣目標，特地委託中華民國野鳥學會舉辦黃頭鷺生態攝影比賽。
每年農民曆「白露」時節，都會有成千上萬的黃頭鷺往南飛，中途會經過嘉義縣梅山鄉的太興村，黃頭鷺群沿著河谷而入，順著山谷氣流向上盤旋後，飛越鳳凰山頭，往南方飛去，這種現象當地人稱為「萬鷺朝鳳」，也是全台唯一特殊的生態景象。
本活動比賽範圍限定在阿里山國家風景區內的太興村！活動日期為106年8月20日至10月15日，取優勝3名、佳作10~15名，頒發獎狀及獎品各1份。第一名獎品有價值8800元的德國MINOX雙筒望遠鏡喔！攝影比賽辦法請至中華鳥會網站(http://www.bird.org.tw)了解更詳細的訊息，得獎名單將於10月30日前公布於該學會網站、FaceBook粉絲頁及本處官網，並將通知得獎者領獎。
阿里山管理處馬惠達處長表示，萬鷺朝鳳的景象，每天下午四到六時，成群結隊的黃頭鷺會飛進太興村的山谷盤旋，準備飛越鳳凰山往南遷徙，只要在太興村空曠的地方都能看到這種奇妙的生態景象，很好觀賞點像在太興社區的「太興巖」、「巧雲小棧」、「草本傳奇」與「朝旭茶廠」等均是，黃頭鷺遷徙，群鷺在山谷遨翔的百變隊形與飛翔姿態，壯觀又美麗，值得一遊。另外，由太興社區發展協會與本處共同推出的「太興黃頭鷺季」活動，也將於9月9日舉辦開幕儀式，歡迎大家共襄盛舉，一起來欣賞這奇特的景象。
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