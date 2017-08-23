記者王郁淳／採訪報導

八年前莫拉克風災重創了大高雄台20、21線省道沿線包括小林村、桃源、那瑪夏等地，當時小林滅村事件震驚全台。歷經多年災後重建，小林人透過產業發展繼續勇敢向前邁進。

為了實現利己利他的共好理想，四年前卸下小林村重建協會會長身分的蔡松諭發起成立「2021社會企業」，透過扶持那瑪夏、桃源地區的梅農，將長達20年低迷不振的青梅產銷鏈再次重新建立起來，透過技術輔導、保價收購、保證契作、興建梅胚屋、月付保障等方式，改善災區梅農的生計，確立了「梅好經濟圈」共好模式。四年來，除了完成「梅好手作坊-釀梅場」，提供遷居山下的婦女媽媽們穩定就業機會，同時給予技能教育與職場保障，讓她們能更安心的在重建區展開新生活。

2021社企推出多項自然農法耕作所產的「梅好系列」產品，如：老梅膏、老梅餅、老梅酥等，以在地梅子成為糕餅原料、特色伴手禮。今年2021再接再厲打入實體店面的飲料市場，運用優質青梅、黃梅製成全果釀，調配綿密氣泡襯出蜜桃香味的「蜜桃黃梅氣泡飲」等天然美味飲料，2021社企的梅好系列產品顛覆一般人對梅子的既定印象，加上眾多企業指名合作，已成為台灣「好梅」產品與餐飲原料的最佳代表。並在8月16日「小林村重建八周年感恩記者會」前夕，2021社企於台北車站微風二樓完成「2021梅好Bar」開幕作業，「2021梅好Bar」將主打近年來努力打造高雄青梅廊道產銷鏈「2021社會企業」的代表作梅子氣泡飲，此飲料的推出不僅是向大眾展示2021社企與梅農們努力的成果，同時也希望讓往來的旅客可以輕鬆飲用到健康的水果氣泡飲。

小林梅農與合作企業合影。

重創的小林村與原住民部落，八年來得到來自社會各界的幫助，梅好經濟重建三部曲也已經到了關鍵的第三部曲；第一部曲－2009至2013年的家園重建與基礎建設重建;第二部曲－2013至2017年的青梅廊道產銷重建;第三部曲:從今年到2021年的「梅好觀光廊道」計畫，四年中預計將高雄杉林區規劃為2021廊道的新起點，同時也會傾全力打造「日光小林」為全新的觀光景點。

為了盡速完成這個梅好藍圖，2021推出「中秋公益捐」及「梅好Bar」北車店做為嶄新的出發，於中秋檔期期間(8/1~10/15日止)內所購買或消費之2021中秋禮盒，2021都將捐出8.8%營業收入作為梅好基金，該基金全數將用於協助小林大武瓏工坊第二期改善工程與維運。消費者若是在與2021社企合作之五大品牌購買2021系列商品或餐飲原料，合作企業亦會捐出合作利潤的20%作為公益捐，也希望有更多企業加入這個公益捐行列。(五大品牌係指長榮桂冠酒店、菁鑽聯盟、微熱山丘、Cama咖啡連鎖、天蔥國際餐飲集團)