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除了A.I.人工智慧、自動駕駛技術、VR虛擬實境/ AR擴增實境/ MR混合實境外，物聯網亦是近年來熱門的新興科技趨勢之一。為跟上物聯網發展趨勢，也為完善5G行動通訊技術發展，國家通訊傳播委員會（NCC）今（23）日審議通過，決議核配040字頭物聯網專用門號300萬門供遠傳電信行動寬頻業務使用。因此遠傳也成為台灣首家拿到物聯網專用門號的電信公司。至於電信另兩雄中華電信、台灣大哥大等2家業者，也已向NCC提出物聯網號碼申請書，尚在進行審核。

NCC說明，近年來物聯網已成為通訊產業之熱門關注議題，也將是5G重要應用場景之一，延伸各項應用情境之討論並帶動上下游產業的發展，新的設備、應用及標準推陳出新，台灣為IT產業重鎮，自然也積極參與其中。鑒於物聯網的服務與市場屬於全新且還在發展中，國際上尚未有可以參考的管理典範，而且創新應用如雨後春筍般的出現，更加難以事先訂出完善的管理機制，所以NCC認為要鼓勵創新、保護消費者及維持市場公平競爭，初期管理機制不宜過嚴，但是也不可管理過鬆，應在兩者間取得平衡；NCC採取「面對問題、解決問題」的原則，針對物聯網應用的問題，逐一研採適切的解決方法。

NCC指出，目前NCC係將使用040字首號碼之物聯網服務定位為低度規管範疇，性質上為提供機器通訊（machine type communication, MTC）之服務，不涉及用戶個人語音或簡訊之服務，並聚焦在各行動通信業者先期擬推出之物對物（M2M）型態之物聯網應用，暫不包括物對人（M2H）、人對人（(H2H）等目前尚屬初期概念發展中的態樣，以避免適用目前管理措施中針對「人」所設立管制密度較高的監理措施或業者義務，影響物聯網服務發展。

若將來物聯網服務的定義及範圍有所改變或有必要調整（例如：不限於物對物），NCC將視物聯網發展，隨時檢討調整各項議題之監理機制。以號碼可攜服務(NP)之義務為例，未來NCC會視市場競爭情況、物聯網服務樣態、技術可行性，於必要時，要求提供號碼可攜服務。

NCC提醒民眾，040字首號碼之電信級物聯網服務雖然為物對物（M2M）型態，但在個別應用情況下（如身體狀況紀錄手環），消費者仍有機會將物聯網設備攜帶至國外使用，故請民眾申辦物聯網服務時應與業者確認該服務是否提供國際漫遊以及漫遊費率等事項。不過遠傳電信已表示，雖然040字首號碼物聯網門號將用於居家照護、隨身紀錄、居家保全等範圍，但暫時不會開通國際漫遊物聯網服務。