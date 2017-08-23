福衛五號將升空 專家盼科研成果轉化科普中央社 (2017-08-23 15:30)
科博館館長孫維新表示，太空中心成功製作福衛五號，過程中累積的相關研究成果，可透過「科普轉化」提升全民的科學素養。圖為「台灣福爾摩沙衛星的故事」特展中，學生現場製作福衛五號紙模型。（國家太空中心提供）中央社記者邱柏勝傳真 106年8月23日
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【天寶玉器】如意墜鍊系列1440
- LONGINES Presence 經典羅馬機械腕錶-白/33mm
- MIDO Belluna II Lady 羅馬機械女錶-銀/33mm
- 【CASIO卡西歐BABY-G系列】防水_LED_世界時間_全自動日曆_
- TISSOT 天梭 T-RACE 競速系列計時腕錶-黑x玫瑰金色/45mm
- FitFlop™_(男款)BANDO™ LEATHER SLIDE-黑色
- 【Jiachu 佳櫥世界】Job嘉柏(實木餐椅)
- 【3M】9812X-S 五道除垢型系統淨水器(搭配EssenPure NSF 無
- TISSOT PRC 200 ladies 唯美時尚計時腕錶-銀x咖啡/35mm
- 【LOHA】獨身男女鋼刷耐磨三尺鞋櫃
三星Note8發佈消息匯總：全面屏+圓夢雙攝【北京新浪網】
明道戀情疑似曝光！女友陪伴一起買菜 全程撐腰疑似懷孕【北京新浪網】
颱風天鴿逼近 將會帶來狂風暴雨，市民們出門請小心【北京新浪網】
價值百萬的「七彩神蝦」竟然死了 買家：只要活的！【北京新浪網】
隊友助攻：又有兩家手機殼廠商證明了iPhone 8的樣子【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》