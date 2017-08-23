科博館館長孫維新表示，太空中心成功製作福衛五號，過程中累積的相關研究成果，可透過「科普轉化」提升全民的科學素養。圖為「台灣福爾摩沙衛星的故事」特展中，學生現場製作福衛五號紙模型。（國家太空中心提供）中央社記者邱柏勝傳真 106年8月23日