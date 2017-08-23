福五蓄勢待發 張桂祥：升空後才是關鍵中央社 (2017-08-23 15:30)
台灣首枚自主研製衛星「福衛五號」將於25日發射升空。前國家太空中心主任張桂祥日前特地赴美觀看升空前準備工作，認為福五是蓄勢待發，但升空後的工作才是真正重點。中央社記者林孟汝攝 106年8月23日
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