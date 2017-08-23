福衛五號從零開始 關關難過關關過中央社 (2017-08-23 15:30)
福衛五號從零開始，在研發團隊胼手胝足下，6年來一路關關難過關關過，即將在25日凌晨於美國發射升空。（國家太空中心提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年8月23日
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