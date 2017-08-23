太空競賽急起直追 福衛五號立重要里程碑中央社 (2017-08-23 15:30)
福衛五號25日將發射升空，台灣太空科技發展邁入新里程碑，科博館館長孫維新盼掌握契機，將此科研成果科普轉化，推廣太空教育普及，進而帶動相關產業發展。（孫維新提供）中央社記者邱柏勝傳真 106年8月23日
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