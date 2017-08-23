（中央社記者吳家豪台北23日電）趨勢科技發現，Google Play應用程式商店上多達340個應用程式夾帶會自動點擊廣告的惡意軟體GhostClicker，其中一個「阿拉丁冒險世界」被下載了500萬次，且評價高達4顆星。



趨勢科技今天在官方部落格發文指出，這些含有廣告軟體的應用程式包括休閒遊戲、設備效能工具（如清理工具和加速工具）和檔案管理程式、QR條碼掃描程式、多媒體錄放程式、設備充電和GPS與導航相關應用程式。這些程式出現在台灣、東南亞、巴西、日本、俄羅斯、義大利和美國。



趨勢科技表示，雖然這些應用程式大多數都已經下架，但是到7日止還有101個夾帶GhostClicker的應用程式可以下載。



根據趨勢科技的研究，GhostClicker會將自己隱藏在Google行動服務，也會隱藏在Facebook廣告的軟體開發套件（SDK），將自己嵌入到這兩個服務。



為了賺取更多收入，GhostClicker會產生假流量。它會在Google Play其他應用程式下載連結彈跳出來，或透過與命令和控制（C&C）伺服器的連線來從設備瀏覽器開啟YouTube影片連結。在啟用設備管理員之後，GhostClicker會每分鐘執行這些自動點擊。



趨勢科技已經將其發現通知Google，並與Google合作來將Google Play上帶有廣告軟體的應用程式下架。Google Play安全防護也已經更新，對確認違反Play政策的應用程式採取適當措施。



趨勢科技指出，GhostClicker展現出廣告軟體的侵略性，更何況它會榨乾設備的中央處理器（CPU）、電池和網路流量等資源，也會不經告知或未經同意就收集個人資料，危害用戶隱私。而且廣告軟體除了顯現廣告外，也可能讓使用者感染真正的惡意軟體。1060823