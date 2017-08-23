（中央社記者邱柏勝台北23日電）福衛五號預定25日發射升空，科博館館長孫維新認為，這代表台灣自1990年代發展太空科技研究以來，終於有比較大的進展，也凸顯台灣航大精密機械的技術發展，已經達到頂尖水準。



台灣首枚自主研製的「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）」未來將接續福衛二號任務，協助進行影像拍攝，可廣泛應用於政府施政、防災勘災、國土安全、環境監控、科技外交、學術研究及人道援助等用途。



執台灣太空科學牛耳、國立自然科學博物館館長孫維新在接受中央社記者訪問時指出，福衛五號將在25日凌晨於美國加洲發射升空，成功發射後，將是台灣太空科技的重要里程碑，代表台灣自1990年代發展太空科技研究以來，終於有比較大的進展，這也凸顯台灣在航太精密機械的技術發展，已經達到頂尖水準。



不過，孫維新也說，台灣的太空科技雖有長足發展，但要發展成「太空產業」，還有很長一段路要走。他指出，要發展太空產業，必須有足夠的基礎建設、人才與市場，「但這部分已被先進國家搶先，囊括大部分的市場與資源」。



例如，台灣目前雖有能力自製衛星，但要發射升空，仍要仰賴美國。而有能力發射衛星的國家，除了美國、俄羅斯及歐洲先進國家外，在亞洲地區，「印度、日本也有能力發射衛星，中國更不用說。」台灣要迎頭趕上，並不容易。



即便如此，孫維新認為，台灣在跨國的太空競賽場域中，仍有揮灑空間。福衛五號拍攝的影像，除了能協助政府施政、勘災救災，以及進行科學研究外，也可商業化，授權其它國家或企業機構使用，「這也是一筆收入。」另外，國研院太空中心也可掌握契機，深化台灣太空教育，培育更多台灣太空科技人才。



孫維新表示，太空中心花了這麼多的心力，終於成功製作福衛五號，過程中累積的相關研究成果，可透過「科普轉化」，讓科研成果不僅由專業人士獨享，更能提升全民的科學素養。如此一來，民眾就能理解政府為何要花這麼高的預算發展太空科技，進而支持相關政策，未來台灣才有機會迎頭趕上。1060823