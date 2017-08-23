（中央社記者黃麗芸台北23日電）每天在新竹高速公路飛馳而過的車輛不計其數，但這些震動都會影響「福衛五號」的光學測試，太空中心在人車稀少的半夜總是燈火通明。福衛五號從零開始，6年來在研發團隊胼手胝足下，一路關關難過關關過。



「福爾摩沙衛星二號」服役12年，比原定時間超齡7年，已於去年中功成身退。國家太空中心以「福爾摩沙衛星五號」接替其任務，歷經長達6年研發，將在25日在美國發射，這也是台灣首枚自主研製的衛星。



太空科技是國力象徵的展現之一，台灣自90年代啟動太空工程，前後規劃一、二期各15年的「國家太空科技發展長程計畫」，並於1991年成立「國家太空計畫室」，為國家太空中心的前身。



首期太空計畫著重於建立基礎設施，藉由國際合作方式「惡補」，發展台灣的太空工程所需的人才、設備和能量，當時培育了300多人，但受限政治情勢特殊及許多國家限制出口衛星科技，台灣很難取得關鍵零組件，不過，台灣卻有群人一直沒放棄「太空夢」。



一手催生「福衛五號」的前國家太空中心主任張桂祥接受中央社專訪時表示，福二雖然是福五的老師，但同仁們「只有看過卻沒摸過」，只能依說明書慢慢摸索，一開始還擔心拿不到sensor（感測器）、晶片和電腦等關鍵設備，後來才發現，最大的問題在於組裝。



他舉例說，就好比拆除一台相機後要如何組回原狀，這才是做太空的價值，也是國外相關太空公司為何不輕易教授的原因，因為這就是它們賺錢的know-how(專業技能)。



他說，福五原定要向加拿大購買太空望遠鏡頭受阻，2006年原本計劃自製兩個衛星酬載，第一顆找外商合作當顧問，一起研製，第二顆再全部由太空中心來；但真的到招標時卻沒人來投標，直至2008年「真的沒有退路了」，就決定兩顆衛星酬載都自己做。



張桂祥感嘆表示，當時政府也是找了很多學者專家審核計畫，「畢竟是近30億的預算」，但當時就只能抱持成功的決心，堅持繼續往前走。



不過，光學遙測酬載將在太空中執行任務，有別於一般於地面使用的數位相機，必須能夠承受運載火箭發射時的劇烈震動及太空中的極端溫度環境，且能維持極精密的光學成像品質。



張桂祥瞇著眼睛比畫說，光是鏡子和（衛星）結構連結的工作，研發團隊就耗時半年時間，需考量上鎖變形、掉落和零重力等影響因素，預留誤差範圍外，由於太空中心廠房臨近高速公路，車輛來來往往的些微震動，就會影響到光學測試工程師們常常主動在深夜時段回到廠房進行測量，這就是「長期累積的團隊士氣和向心力」。



對於外界焦點都放在衛星上，張桂祥也替相關測試儀器和地面影像處理等工作團隊叫屈，升空後要讓衛星可以開機、操作等輔助設備，都是團隊自主研發，專業技術鏈結沒有中斷，這部分成功突破可謂是「打通任督二脈」。



尤其，他說，以往福一、二、三，資料擷取系統的壓縮、解碼和加密都被法國公司掌握，光台灣要設海外陸地接收站收衛星影像的一年租金就多達新台幣上千萬元，未來就不用受制於人。



張桂祥笑說，6年來，一路「關關難過關關過」，團隊碰到困難很多，也因為這樣才學習更多，但最痛苦的其實是發射延遲。



由於預訂運載福衛五號的獵鷹九號火箭爆炸，使得原定於2016年發射的福衛五號延遲時程，在長達近1年的等待過程，讓研發團隊非常煎熬。



不過，張桂祥自己8月初去美國看升空前的準備工作，看到福五蓄勢待發，現在只剩升空後的最後一關，未來福五將執行守護台灣的任務，絕不會讓大家失望。



用途為地球遙測應用衛星的「福衛五號」，重達450公斤（含酬載及燃料）、總經費新台幣56.59億元，為高2.8公尺、外徑約1.6公尺的八角柱外型，另搭載CMOS光學遙測和先進電離層探測儀（AIP）等酬載儀器，用來建置太空天氣模式、電漿擾動變化及研究電離層的異常現象。1060823