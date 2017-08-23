（中央社記者吳家豪台北23日電）Nokia 8旗艦智慧手機上週發表，22日已通過國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證，市場預期約一個月內，約9月底在台灣開賣。



NCC網站的資料顯示，Nokia品牌一款型號為TA-1052的智慧手機於8月22日通過型式認證，該型號正是日前跑分網站流出的Nokia 8代號之一。



根據以往經驗，市場預期Nokia 8將於通過NCC型式認證後的一個月內在台灣上市，大約9月底前有機會開賣。



HMD Global於8月17日宣布推出Nokia 8旗艦智慧手機，為全球首款可前後同時拍攝影片的智慧手機，支援在Facebook與YouTube等社群媒體上進行前後畫面同步直播。全球建議零售價為599歐元（約新台幣2.14萬元），預計9月開始全球陸續發售。1060823