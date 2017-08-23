（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果iPhone 8還沒亮相，外媒搶先推測六大新科技亮點，包括臉部辨識、智慧鏡頭、黑暗辨識、擴增實境、10奈米晶片、虛擬主按鍵等設計。



彭博（Bloomberg）透過一張整理圖，揭露iPhone 8有六大新科技。



報導指出，iPhone 8具備的新科技包括3D感測臉部辨識感測啟動iPhone和支付功能、智慧鏡頭可改善動態偵測功能、紅外線感測元件能夠在黑暗中進行臉部辨識。



此外，iPhone 8新科技包括重新裝配的相機鏡頭可提升擴增實境（AR）應用、採用10奈米製程的A11處理晶片效能更高、以及可能採用虛擬主按鍵等設計。



報導指出，蘋果遵循的是最好而非最新（best, not first）的哲學，掌握各種科技功能並實踐革新，鼓勵出更廣泛的使用。



國外科技網站9To5Mac指出，iPhone 8並非完全整合新科技，蘋果也不是以推出新科技為主，而是整合各項技術，創造出更好的成品。



市場預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品，其中OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8），前置鏡頭將具備3D感測功能，可支援臉部辨識。



外界進一步分析蘋果公布HomePod的韌體（firmware）程式碼後，推測iPhone 8可能建立臉部掃描運作Apple Pay支付的機制、支援多個臉部辨識、第三方應用軟體App也可使用臉部辨識；iPhone 8前置和後方相機鏡頭，可能支援4K解析度60fps功能。1060823