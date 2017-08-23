（中央社記者張建中新竹23日電）7月北美半導體設備製造商出貨金額滑落至22.7億美元，月減1.4%，中止連續5個月攀升趨勢。



國際半導體產業協會(SEMI)指出，7月北美半導體設備製造商出貨金額22.7億美元，較6月減少1.4%，雖中止連續5個月攀升趨勢，但仍較去年同期成長32.8%，並連續5個月超越20億美元水準。



SEMI表示，在經過上半年強勁成長後，7月半導體設備出貨有趨緩情況，不過，仍較去年同期大幅成長，今年半導體設備支出還是可望創下新高紀錄。



據研調機構IC Insights統計，今年第2季半導體支出金額達235億美元，刷新歷史新高紀錄；上半年資本支出金額達425億美元，年增48%，預期今年半導體資本支出金額可望較去年成長2成水準。1060823