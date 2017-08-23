年輕人對臉書失興趣 改用IG與Snapchat中央社 (2017-08-23 12:07)
（中央社舊金山22日綜合外電報導）根據市場調查公司eMarketer今天公布的預測報告，由於美國年輕族群偏好在智慧型手機上使用照片分享軟體Instagram與Snapchat，美國臉書使用量的成長速度將趨緩。
法新社報導，eMarketer預估，臉書線上社群仍將茁壯，主因年齡較長的用戶群增加，不過24歲以下的族群人數則會減少。
eMarketer資深預測分析師歐洛斯柯（Oscar Orozco）說：「我們看到越來越多十來歲少男少女改用Snapchat與Instagram。」
「這兩個平台成功贏得這個年齡層用戶青睞的原因，在於它們採用更符合年輕人的溝通方式，也就是視覺內容。」
eMarketer同時也提高美國今年Snapchat的每月估計用戶量，預測人數將成長25.8%，來到7920萬人，且成長最多的將會是年輕族群。
根據eMarketer，Instagram今年用戶預料將成長23.8%，來到每月8550萬人。
eMarketer首席分析師威廉森（Debra Aho Williamson）說：「臉書很幸運能擁有Instagram，因為它對青少年用戶來說仍是很強大的平台。」（譯者：中央社周莉芳）1060823
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