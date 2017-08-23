亞洲·矽谷首組國家隊 前進全球智慧城市展中央廣播電台 (2017-08-23 11:22)
國發會今天(23日)指出，「亞洲·矽谷」計畫執行中心今年整合中央與地方政府資源，號召六都一縣，組成「智慧城市台灣隊」，將參加本月28至29美國商務部在華盛頓舉辦的全球智慧城市展(GCTC)，以國家館的方式展出國內智慧城市成果。
由美國國家標準技術研究院舉辦的全球智慧城市展(GCTC, Global City Teams Challenge)，是美國聯邦政府舉辦的最大規模的智慧城市活動，有來自全球100多個隊伍、超過120個城市參與，國發會23日舉辦「亞洲·矽谷」智慧城市台灣隊出團行前記者會，美國AIT商務總監Ireas Cook也應邀出席。
國發會副主委、亞洲·矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫致詞時指出，今年將整合中央與地方政府資源，號召六都一縣，組成「智慧城市台灣隊」參展，將以國家館的方式展出國內智慧城市成果，用IoT智慧應用的技術解決方案讓台灣發光。龔明鑫說：『(原音)所以我們可以看到說，將來智慧城市的雛形都可以在這次六都一縣展示出一些方向，也希望這次展示可以獲得好評、很快可以商業化應用。』
國發會指出，這次六都一縣所展示的解決方案包括「桃園市行動市民卡」、「新北市科技防衛城」、「台北市公私協力公民參與模式」、「台中市的應變與交控中心」、「台南市智慧停車系統」、「高雄市資料開放平台與計程車車隊派遣分析解決方案」、「澎湖縣低碳智慧港灣示範區」等，這些都已獲得智慧城市展創新應用獎的肯定。
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