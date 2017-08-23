iPhone傳測試視訊曝光 指紋辨識惹猜疑中央社 (2017-08-23 11:09)
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果iPhone 8辨識功能備受期待。據稱是iPhone 8指紋辨識測試的短影片曝光。不過外媒分析，這應是蘋果前期的測試機種，iPhone 8可能採用3D感測臉部辨識功能。
中國大陸網友「熊本科技」在微博秀出一段短視訊，指出內容是新iPhone正在測試的狀況。
這段視訊時間只有10秒，從內容來看，工作人員正在操作一台檢測設備，設備旁貼有中文「指紋調試站」的字樣。工作人員按下按鈕，設備退出一個輸送盒，盒中放有看似背蓋貼著蘋果標籤的行動裝置。
接著工作人員將右手食指放在設備輸送盒的行動裝置上，設備螢幕畫面執行檢測、最後秀出綠色英文PASS 字樣，工作人員便將行動裝置取出，再放置另一台行動裝置進行檢測。
中國大陸媒體快科技（原驅動之家）和新浪網等推測，這段視訊可能是iPhone 8的手機品質控制測試，而調整測試的可能是指紋辨識功能；設備旁字樣寫著Mesa ，推測是蘋果Touch ID指紋辨識的代號。
中國大陸媒體分析，iPhone 8採用背後指紋辨識功能的可能性很低，上述視訊內容可能是蘋果前期的測試機種。
國外科技網站MacRumors分析，目前市場的主要共識，推測蘋果今年下半年新品之一OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8），前置鏡頭將具備3D感測功能，支援臉部辨識，可能取代Touch ID指紋辨識功能。1060823
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