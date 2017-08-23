（中央社記者韋樞台北23日電）永豐餘投控旗下的全球最大無線射頻標籤製造商永道無線射頻(RFID)揚州公司表示，RFID不止用在票券、服飾標籤，它早已統整雲端加值服務進入人工智慧層級。



永豐餘旗下永道無線射頻標籤揚州公司日前舉行10 週年慶祝典禮。永道公司為亞洲最大的RFID製造商，也是全球最大的RFID標籤ODM製造商，年產能達30億枚，累計至今出貨量已超出60億枚，市占率超過全球25%。



RFID在過去10年大量被應用於各行各業，永道公司表示，RFID技術上不斷升級，在票券、服飾標籤、產品履歷與防偽、晶圓封測廠工業應用、智慧交控服務(ITS )與停車場應用上，而且未來更要統整雲端加值服務，進入人工智慧的層級。



永道發布新聞稿指出，面對全球化品牌業者需求越來越多元，RFID不再只是電子身分證，更要成為會說話的電子身分證。未來的RFID將含有更多數據資料，統整成為雲端加值服務。



同時，RFID也可追縱行為模式(Behavior Pattern) ，整合深度學習(Deep Learning)與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)的服務技術。從Amazon Go、松下與Lawson超商、阿里巴巴淘咖啡等無人商店(自動化零售)的案例，RFID技術將以更全面的樣貌呈現在未來世界。



看好RFID未來產業上的運用，永道決定擴大產能投資，預計今年底啟動2期新廠房擴廠，2018年底形成規模化產能，2022年底前達成年產能100億枚的規模。1060823