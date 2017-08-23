（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果iPhone 8外界高度關注。爆料網站貼出據稱是iPhone 8螢幕配件間諜照，外媒分析照片待檢驗，因iPhone 8將進入量產，此刻還有零組件外洩照，並不尋常。



國外爆料網站slashleaks日前貼出在中國大陸微博流傳據稱是蘋果iPhone 8的螢幕配件以及螢幕蓋板的3張間諜照，引起外媒注意。



國外科技網站MacRumors分析，從這3張照片來看，據稱是iPhone 8的配件可能是OLED面板的組合件、內部的Lightning連接器、以及可傳送電源的可撓式排線。



報導指出，相關照片內容的真實性有待檢驗，因為外傳iPhone 8將進入量產爬升階段，此刻還有據稱是iPhone 8的零組件外洩照，並不尋常。



iPhone 8量產進程各界高度關注。國外科技網站Appleinsider日前引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang筆記報導，OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）將在9月的第3個星期進入全面量產階段，時程比原先預期要提早1週。



外媒先前引述摩根集團（JPMorgan）分析師霍爾（Rod Hall）投資筆記指出，iPhone 8將在9月底小量量產，量產速度加快可能在10月底到11月初開始。



外界預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這三款新品，均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電。1060823