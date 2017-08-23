（中央社記者鍾榮峰台北23日電）2017世界大學運動會如火如荼進行，資策會智通所推出軟體定義網路（SDN）技術，在世大運期間進行台灣「2017世大運影音派送服務SDN技術驗證」計畫。



資策會智慧網通系統研究所發布新聞稿指出，此次「2017世大運影音派送服務SDN技術驗證」計畫，有三大特點。



首先，這是台灣第一個軟體定義網路視訊長距離派送測試網路，結合既有國網中心100Gbps南北骨幹網路與4G+實驗網路，利用國產自製軟硬體，進行視訊影像派送。



其次，SDN網路與既有網路整合，能視需求進行網路局部汰換；再者，這可實現點對多點派送，品質超越既有IP/MPLS網路。



資策會指出，透過世大運的轉播場域驗證，試驗新的轉播方式，協助建立台灣軟體定義網路創新的商業模式。



資策會表示，高畫質影音串流服務，已成為現代人生活中不可或缺的一環，採用SDN技術，可在不同的動態網路需求中，即時做出最佳化網路管理及調度，是實現5G網路的關鍵技術。1060823