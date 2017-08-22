江天勇案擇期宣判 接受採訪成入罪證據中央社 (2017-08-22 18:57)
（中央社台北22日電）中國大陸維權律師江天勇遭控「煽動顛覆國家政權」，今天一審開庭審理，將擇期宣判。江天勇被捕前關注多名大陸維權律師的處境，他在社群網站的發言及接受外媒採訪都成了入罪證據。
新華社報導，江天勇案今天在長沙市中級人民法院公開開庭審理，江天勇「當庭認罪悔罪」，否認在監視居住期間遭受酷刑，並承認自己是「造謠者」，假稱另一名在「709大抓捕」中被捕的維權律師謝陽遭受酷刑。
不過，江天勇的妻子金變玲及多名維權人士在推特（Twitter）上轉發了江天勇先前的聲明，除了表示自己絕不會自殺而只能是「被自殺」外，也強調自己是血肉之軀，不那麼堅強，「我在非自由狀態下的放棄、悔過、承諾都是無效的」。
根據新華社，長沙市中級人民法院指控江天勇自2009年以來，透過推特和微博等社群網站發表214條直接攻擊大陸政府和「煽動顛覆政權」的言論，接受境外媒體採訪報導148次中有70多次攻擊政府和「煽動顛覆政權」的言論。
法庭還表示，江天勇「煽動」被公安機關刑事拘留的北京律師張凱及其家人對抗司法機關。
根據英國廣播公司（BBC）中文網的報導，張凱近年曾接受浙江溫州100多家教會的委託協助維權，卻被溫州公安局指涉嫌聚眾擾亂社會秩序。
新華社報導宣稱今天的開庭是「公開審理」，江天勇家屬在內共40餘人旁聽了庭審。但在美國觀看庭審影片的金變玲向美國之音表示，法院根本沒有通知家屬，今天看微博才知道有所謂的官派律師。1060822
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