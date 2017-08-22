馮世寬過境 陸重彈反對台美聯繫舊調中央社 (2017-08-22 18:48)
（中央社記者邱國強北京22日電）針對國防部長馮世寬將在訪問中美洲途中過境美國，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方接觸和軍事聯繫，相信美方對此十分清楚。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會。有陸媒問到，馮世寬這項訪問將過境紐約、洛杉磯，中方是否已要求美方在馮世寬過境時「不安排任何官方會見」？
華春瑩回答時重提北京一貫論調說，中方一貫堅持以「一個中國」原則處理「台灣地區對外交往問題」，堅決反對中國大陸的建交國與台灣進行任何形式的官方接觸和軍事聯繫。中方的這一立場是明確和一貫的，「相信美方對此是十分清楚的」。1060822
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